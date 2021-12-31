前往韓國攻讀博士的台灣女學生曾以琳，去年11月在首爾街頭遭酒駕男子撞死，一審二審，因肇事者為酒駕累犯，均罕見處以8年重量刑。然而，南韓憲法法庭近期裁定酒駕2次以上便加重刑責的法律違憲，曾以琳一案經上訴三審，最高法院以重罰酒駕累犯違憲為由，駁回8年量刑，發回重審。

28歲的曾以琳為台灣籍女學生，為攻讀神學院博士而前往南韓留學，其父親曾慶輝是衛生福利部嘉義醫院麻醉科主任。回顧此案，2020年11月間曾以琳課後準備返家，她走在首爾市江南區一處行人穿越道時，遭到52歲金姓男子酒駕撞上，經送醫後仍傷重不治。

當時檢方求刑6年，但一、二審時，法院均認為，金男曾於2012年、2017年因酒駕被判刑，為累犯，且被害人年僅28歲，雖金男以眼睛狀況不佳求情，最終仍加重判刑，罕見重判8年有期徒刑。

韓媒《朝鮮日報》報導指出，南韓憲法法庭於11月間裁定，被稱為「尹昌浩法」的道路交通法規中，對於酒駕達2次需加重刑責的規定已違憲，並認為這項規定是過度懲罰，宣布立即失效。

報導指出，受此影響，撞死曾以琳的金男上訴三審，最高法院日前開庭重審，因重懲酒駕累犯的法規已違憲，認定8年徒刑過於嚴厲，最終撤銷判決，發回首爾中央地方法院重審。

值得一提的是，「尹昌浩」法為南韓國會於2018年所推動的修法，旨在加重酒駕相關罰則，修法的緣由同為一條生命因酒駕逝世，為2018年9月間，一名現役軍人尹昌浩在休假時，於釜山遭酒駕犯撞死，其家人與朋友痛心疾首，認為當時的法律並不能懲罰與遏止酒駕再犯，才促成此修正案。未料法條上路僅3年，即被宣告違憲而失效。

另外，當日出席三審判決的曾以琳友人對於高院判決表示憤怒，指台灣忙著修法加重酒駕罰則，希望能減少酒駕釀禍的案件，「但韓國卻反其道而行，簡直是國家恥辱」。

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