日前於高雄市發生酒後駕車事故，造成1死3傷並引發社會關注，民眾對於酒後駕車行為深感厭惡，新北市長侯友宜更在臉書上表示見過太多狂妄囂張的酒駕犯行，擁抱過太多家屬痛徹心扉的眼淚，對於酒駕行為深惡痛絕。同時特別在新北市政府道路交通安全督導會報指示，自即日起加強防制酒後駕車，讓人民有安全回家的道路。

瑞芳警分局表示統計，今（110）年取締酒後駕車已近百件，其中更有多達半數達公共危險標準而送法院刑事處罰。目前為了有效嚇阻酒駕行為，已開始在轄內重要路口設置路檢點加強稽查。後續並在酒駕期間高峰期，如民眾尾牙、連假期間實施高強度的取締。

瑞芳警分局長王鴻儒呼籲，請民眾務必遵守酒後不駕車規定，若是已飲酒，則改搭乘計程車或請代駕，酒駕行為，害人害已，千萬不要為了貪圖一時方便，得不償失。

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