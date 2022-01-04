一名住在高雄市立民生醫院附設住宿長照機構的王姓男子因情緒不穩吼叫，實習的周姓照服員無力制止、竟直接用膠帶封嘴，遭人拍照投訴。民生醫院4日表示，該生情緒管理不佳，事發當下已立即糾正，學校也給予「兩大過、留校查看」處分，院方也啟動專責輔導機制，秉持職場友善立場，繼續給予該生實習機會。

去年10月22日晚間8時左右，王男因情緒不穩、大聲怒吼，周姓實習生口頭安撫無效，情緒失控，擔心影響其他住民休息下，竟自行用紙膠帶一條條貼住王男嘴巴。

事發當下，有其他照服員發現並立即制止該生行為，也依規定向上通報異常事件。當晚護理科吳姓副主任即與實習學校之老師取得聯繫，該校亦於隔日下午召開「實習學生特別事件報告」臨時會議，將該生依校規給予「兩大過及留校察看」處分。民生醫院也啟動員工關懷機制，由吳副主任對周姓實習生進行輔導，了解事發原因及密切觀察後續照護情形。

民生醫院強調，此案純屬案純屬實習個人學生不當照護行為，事發時已立即糾正其行為、聯繫學校老師，並通報實習學校處置。經輔導，該生迄今並無類似不當行為。基於提供優質實習場域和職場倫理素養培育的角色，院方與學校合作再給予該生實習機會，也將持續提供專責輔導協助。