「亞洲舞王」羅志祥和周揚青分手後，遭對方毀滅式爆料，導致形象及演藝事業跌落低谷，不過選擇花蓮跨年開唱，當做復出歌壇首場表演的他，連續30分鐘勁歌熱舞high翻全場，人氣依舊居高不下，美女律師李怡貞更是大讚「寶刀未老」。

小豬在花蓮跨年晚會一連唱跳6首歌曲，近30分鐘演出可說是誠意十足，甚至還衝下台和歌迷拍照，展現親民作風，他表示登台開唱時，見到台下有粉絲落淚，才意識到有一群人在等他重返歌壇，為了不辜負大家期待，只能呈現最好的一面回報所有人，接著允諾：「最後的鞠躬，是我無聲的表達，我會再回花蓮的，我會用我的行動來感謝花蓮」。

美女律師李怡貞凌晨在臉書貼出羅志祥跨年開唱截圖，接著表示：「不知為何，今年看羅志祥突然順眼很多，而且他真的寶刀未老，舞蹈動作跟歌聲都沒有馬虎，不得不說，真的厲害」，更強調：「看著看著腦中突然想起國小課本中魚向上游的故事」，對於羅志祥復出給予極度肯定，沒想到也意外釣出本尊回應：「謝謝你，新年快樂，願大家一切都好，健康平安」。

對此，網友紛紛留言回應：「我家隊友轉了一個晚上的各台演唱會，他誇小豬是演唱會級的排場」、「真的就這樣買單了！我女兒還說唱跳這麼帥可被原諒」、「用生命在跳舞…說真的有被誠意打動…感覺也沒那麼差啦」、「覺得很順眼，覺得他復出時間快了」。