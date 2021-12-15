外界關注新北市市長侯友宜對公投的態度，侯友宜13日發長文強調「我思故我在」，然內容卻仍未明確表態引發各界關注。對此，國民黨青年部副主任詹為元表示，大家必須站在侯的立場衡量其狀況與困境，畢竟核四就位在新北市，若侯受傷對藍營影響很大，國民黨身為在野黨應以團結取代內鬨、理解取代指責。

詹為元14日在《中視》政論節目〈大新聞大爆卦〉表示，侯友宜的文章看來確實對重啟核四一案態度不那麼明確，詹理解侯的文章讓不少藍營感到尷尬，但看這個問題必須回到侯與新北市本身的狀況來看待。

詹為元指出，侯友宜最大的困境就是核四廠，侯向來的立場就是「沒有核安就沒有核四」，所以侯「到底支不支持核四？」從「沒有核安就沒有核四」這個大邏輯來看，侯的大方向是支持可以有核四的，只是前提是要有核安，也就是核能要夠安全。

詹為元強調，公投剩沒幾天就要投票了，至今重啟核四一案還是四大公投中同意民調最落後者，這代表民眾的確對於核四有疑慮，在野黨、國民黨、民間團體必須要做的就是，用數據、科學、實證去檢驗與說服大家，如果今天正方能夠說服大家核四是安全的，侯友宜與宜蘭縣縣長林姿妙絕對不會有選擇的困境。詹認為，侯這篇表態文有很多解釋的空間，侯面臨的狀況也凸顯了國民黨面對核四議題的困境，藍營應是要積極去解決這個問題；若侯受傷，對藍營的傷害很大，畢竟國民黨是在野黨而非執政黨，應以團結取代內鬨。