新北市長侯友宜公投票選前發布的公投感想千字文，引來各政治人物關注，外界質疑侯友宜的千字文是經過研考會做過大數據分析後寫出，因此較偏向中間選民。侯友宜今回應稱，大家都想的太複雜，這是他在2019年選舉的時候，2月27日自己寫的，核心價值都是他自己寫的。

侯友宜說，他當年3月1日宣布參選的那晚自己曾寫過核心價值完全一模一樣的內容，只是這次公投又把核心價值拿起來寫在裡面，再加上教育目的，與公投意識法令一樣，做自己的選擇，選擇後就要尊重。

侯友宜強調，從頭到尾，他都沒有研究，誰去寫出來影響力如何、大家想法如何，單純只是不希望忘記出來選舉最重要的價值，希望台灣和諧共好、攜手往前走。一個公投是要用理性科學、辯證方式，讓人民思考，不是政黨方式思考，他只是用這樣方式堅持價值，堅持價值才有熱情往前走，積極為市民服務。

侯友宜也說，大家不要想太多，如果可以，他還能把原稿拿給大家看，他沒有做過什麼分析，就是很單純，把它寫出來。

至於有人質疑該篇文是由法制局長吳宗憲操刀，侯友宜表示，他是問法制局公投法創制和複決，因為想了解公投法創制和複決精神的原意， 和教育原意有沒有吻合，其他都是他的核心價值在裡面，闡述是他的核心價值，這核心價值是公民投票做自己，人民決定，大家團結和諧，帶動國家往前走。