國防部於9日上午公布民國111年寒假戰鬥營規劃，文宣心戰處處長樓偉傑少將表示，最近許多民眾打電話詢問明年寒假戰鬥營的規劃，很抱歉讓大家久等了。明年寒假戰鬥營預於民國111年1月24、25日兩天，在北、中、南、東，推出最強營隊「國防自主體驗」，國人自製先進的陸、海、空三軍武器裝備，讓青年朋友一次滿足。

國防部考量疫情狀況，在符合防疫的規範原則下，配合推動國防自主政策，以「國防自主，見證國軍戰力」為主軸，搭配去年不到5分鐘就被「秒殺」阿帕契、黑鷹直升機等營隊，讓整個寒假戰鬥營更有亮點。在國防自主體驗部分，區分陸、海、空軍與憲兵，有最夯的F-16V、新式高教機，也有八輪甲車、雷霆2000、成功級軍艦、IDF戰機，以及國造輕兵器等多項先進的國造武器裝備，希望青年學子透過近距離瞭解國防自主的成果，讓國人對國家安全更具信心。

為兼顧防疫政策，確保參與學生的健康，每一個營隊僅開放40個名額、13個營隊，共召訓520位學員。從今天(9日)中午12時起，開放申請、確認個人帳號；12月12日(星期日)12時開始報名，至12月17日(星期五)下午五時截止。相關報名流程公布於「國防部政治作戰局-政戰資訊服務網」與「全民國防教育全球資訊網」。