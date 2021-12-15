蔡英文何以要用洪荒之力猛打｢四個不同意｣？其實就算公投四大提案都通過，她不點頭誰又能奈她何？她是在看，後小英時代究竟還能掌握多少實力，遂其｢台獨教母｣的目的。

蔡英文親上火線，一次、兩次、三次...聲嘶力竭地在台上高呼「台灣隊站出來」！直系將領、八方諸侯誰敢不從？否則2022就沒你的份、中央好康也輪不到你。

日前辣台妹在「辣台派開講」中談及的｢死忠論｣耐人尋味，民進黨全力推打｢高端｣，至今才不過77萬人，也就是說真正｢死忠｣的也就是這個數目；四大公投剛開始一面倒傾向四個同意，經過綠營鋪天蓋地宣講才勉強打成平手。侯友宜說藍營將公投當成選舉來打，其實始作俑者不是蔡英文嗎？

蔡英文的手法是將公投歸納成｢親中隊｣和｢台灣隊｣二派，這一招屢試不爽，從香港的｢反送中｣到大選時的｢芒果乾｣，到現在的四大公投，老百姓像吃了麻醉藥般受她擺布，讓｢台灣隊｣KO｢親中隊｣。

蔡英文忘記了她是總統、她是全民總統，不是民進黨的、更不只是｢台灣隊｣的總統，呼籲｢台灣隊站出來｣為哪樁？跟妳意見不一樣的就不是台灣人？把人民分列成相互仇視的兩大派，後果妳能承擔嗎？族群的割裂，一百年也無法弭平。

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