新版S-70「獵人」（Okhotnik）無人戰機原型亮相

莫斯科早已誓言，將大大改良S-70「獵人」（Okhotnik）無人戰機原型，而它真的辦到了。隨著第二架「獵人」原型出現，展現了期待已久，並更隱形的噴嘴構形，還有其他許多改良。

據《動力》（The Drive）網14日報導，在多方改良下，生產版「獵人」的隱形性能和戰鬥效力應該能發揮到最大。儘管重新設計的S-70尚未首飛，並還有待一大串評估，但俄羅斯防長蕭依古（Sergei Shoigu）卻自信地預測，明年可望完成測試，為俄羅斯航太部隊（Russian Aerospace Forces，VKS）訂購鋪路。

較具生產代表性的飛翼S-70無人戰機是為蘇霍伊設計局（Sukhoi Design Bureau）打造，它14日現身西伯利亞西南部的新西伯利亞飛機製造聯盟（Novosibirsk Aircraft Production Association, ，NAPO）。而在新版「獵人」原型揭幕儀式中，俄羅斯國防部副部長克里沃魯奇科（Alexei Krivoruchko）也出席了。他說，新版「獵人」亮相，顯示全機組裝已完成，並安裝了一切必要的設備，以進行複雜的地面測試，好準備首飛。

ОАК впервые показала беспилотник С-70 «Охотник», оснащенный плоским реактивным соплом



Авиационный комплекс имеет сниженную радиолокационную заметность и получит новый наземный пункт управления.https://t.co/cYzy6B0UDF

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而「獵人」所使用的發動機，據說是蘇（Su）-35「側衛」（Flanker）和初版Su-57 「惡棍」（FELON）戰機使用的AL-41F渦扇發動機的衍生型。但目前還不清楚，新版「獵人」會不會沿用同樣的發動機，但顯然它的排氣系統已徹底重新設計，噴嘴呈扁平狀，以減少紅外線和雷達特徵。