隨著自駕車、智慧城市、邊緣及雲端資料中心等應用紛紛落地，資料正以空前的速度成長與蔓延，大容量資料儲存的需求更是長期不減。市場對大容量儲存的需求也成為Seagate近幾年的主要營運成長動能，來自大容量產品營收在上季首度突破了20億美元。

針對新的一年，在資料安全及儲存架構上，Seagate也觀察到五大創新趨勢，點出企業需部署更彈性的儲存架構，除維持企業韌性外，也進一步成為企業成長的動能，打破阻擋創新的高牆。

Seagate台灣區總經理黃又青表示：「Seagate因應趨勢發展陸續推出一系列創新儲存解決方案，除了最新的20TB大容量硬碟外，也針對邊緣及資料中心推出相對應的資料儲存系統。有鑑於自駕車與智慧城市等發展，Lyve系列創新儲存解決方案，包含Lyve Cloud、和Lyve Mobile，可確保大量資料在企業、邊緣、雲端之間流暢且有效地移動，維護使用者的資料主權外，協助企業善用資料並創造出更大價值。」

趨勢一：後量子密碼學加密技術蓄勢待發

在量子運算投資浪潮推波助瀾下，電腦將具備強大的運算能力，恐進一步地削弱古典密碼學的安全性，且目前預估於2026年至2031年間便會發生。為抵禦量子電腦的潛在攻擊，業界正積極發展與標準化一款新型加密演算法-「後量子密碼學（PQC）」。Seagate預估，新興的PQC標準將於2024年底前臻於完備。

趨勢二：分散式儲存網絡崛起

隨著去中心化共識協定與分散式帳本技術竄起，以去中心化儲存網絡存放資料的新方式也應運而生。這些儲存網絡將為下一代的全球資訊網（Web 3.0）奠定基石。分散式儲存（decentralized storage，DeStor) 網絡的容量不斷增加，至今新增的資料量已達數百PB。

趨勢三：更多企業導入物件儲存解決方案

相較於傳統的檔案儲存方案，物件儲存因在規範性元資料、可擴充性與無階層式資料結構等方面更具優勢，在可用資料量爆炸性增長之際，逐漸躋身成為大容量資料儲存的標準。資料集若能蘊含更多智慧情資，儲存系統便能從中受惠，而物件儲存恰可提供智慧資料儲存。物件儲存技術的優勢在於新應用開發與區塊儲存的結合，進而以共生的方式推動規模與效能同步提升。此外，許多傳統檔案應用程式正逐步轉向物件儲存的基礎架構，以享有物件儲存所創造的規模經濟效益。

趨勢四：雲原生軟體和應用開發推升動態配置儲存發展

容器部署模式的互通性提高了企業的敏捷性與靈活度，長久下來，也促進企業朝向多雲環境遷移。以自動化儲存協調配置取代人工管理後，企業得以提高儲存硬體使用率，並透過儲存類別的抽象化來管理服務品質。容器化儲存介面（CSI）採宣告式的方法控管標準化及廠商獨有的儲存功能，進而打造可擴充的管理平面，為容器提供持續使用的儲存資源。

趨勢五：交織結構（fabrics）仍是分解式散基礎架構的重要支柱

統一介面和簡化技術架構有助於強化效率及經濟效益規模化。Seagate甫於2021年11月開放運算計畫（OCP）大會中展示的NVMe硬碟技術，便是近期初露鋒芒的相關創新。CXL標準可支援記憶體及運算交織結構的設計。