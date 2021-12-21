錸德(2349)集團多角化布局效益逐漸顯現，錸德媒體事業群總經理吳孟翰表示，集團將在資訊儲存、綠能儲電、車用材料與文創娛樂四大區塊深耕，目前錸德成為全球唯一獲得DVD-R、BD-R25G、50G與200G的ISO16963認證且量產中的光碟生產製造廠，展現公司朝向光儲存B2B專業市場實力，四大區塊可望成為錸德集團成長新動能。

錸德集團於21日舉行年度線上法人說明會，錸德集團近幾年積極進行多角化布局，在資訊儲存、綠能儲電、車用材料與文創娛樂四大區域已有不錯的成果，其中本業資訊儲存事業部分，目前資訊儲存事業約占錸德集團營收35%，不過錸德集團未減少對於光碟事業的拓展，特別在資料中心(Data Center)與企業端(Enterprise)所需的AD歸檔光碟，與DSD檔案光碟等產品的投入，由於使用於資料中心的儲存媒體對於品質要求十分嚴苛，因此不論是政府或企業所需的檔案光碟，都會要求ISO16963光碟的長壽命認證，以保障資料儲存的安全性，因此ISO16963認證就成為進入檔案光碟相當重要的進程，公司也積極取得檔案光碟所需的主要認證ISO16963認證。

吳孟翰表示，由於ISO16963需要歷經長時間的耐候測試，因此錸德在2020年全球歷經Covid-19疫情衝擊之際，利用這段期間進行最需耗時且專精的ISO產品認證，經過一年多努力，錸德生產檔案級DVD-R 4.7G、BD-R 25G、50G & 200G DSD產品，一次性通過特定非營利活動法人Archive Disc Test Center，根據ISO/IEC16963的光碟壽命推斷測試且核發證書。亦是全球唯一，從DVD-R~BDR 200G全系列檔案級產品皆通過ADTC認證與量產中的光碟製造商。

在綠能儲能方面，錸德集團透過核心技術拓展與轉投資方式，於綠能儲存與車用上游材料發展，旗下厚聚目前在台灣已經擁有超過50MW，300個以上太陽能電廠運營；儲電事業亦發展到大型不斷電系統UPS，且客戶亦有台灣一線半導體廠，已逐漸邁向成長期的階段。

在車用材料方面，錸德集團除了ITO鍍膜相關產品外，更結合美商Luminit合資成立車用光源領域公司「台灣路明德科技」，專注開發與生產車用光源市場產品，並逐步跨足各項次世代車用光源及光達Lidar應用，目前主要客戶為歐洲一線車廠。

吳孟翰表示，透過技術深耕，錸德集團積極布局B2B市場的成效逐漸顯現，未來將在資訊儲存、綠能儲電、車用材料與文創娛樂四大區塊深耕，並持續透過策略結盟與技術扎根並進的模式，在資訊儲存、綠能儲存與車用材料的專業市場領域，發展更多元上游材料產品，成為錸德集團成長動能。