外傳美國考慮將駐美代表處更名為「台灣代表處」，美國國務院亞太助卿康達今天證實，美方正持續評估。對此，外交部北美司長徐佑典今天表示，外交部過去以來一直與美方就此案密切溝通，並持續在推動這個案子。

英國「金融時報」今年9月報導，美國拜登政府正在認真考慮台灣方面提出的請求，允許駐美國「台北經濟文化代表處」改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。美國國務院亞太助卿康達今天首次對此作出回應，表示美方仍持續評估更名案，但並未透露可能定案的時間點。

外交部今天舉行例行記者會，針對駐美代表處更名案，徐佑典指出，外交部之前已經說明過，外交部跟美方在過去以來一直持續密切溝通，至於聯繫相關的細節，按照台美交往慣例，我方可能不便對外做太多的說明，但外交部持續的在就這個案子來推動，如果有相關的進展，會對外說明跟報告。

此外，康達今天也警告，大陸若武力犯台會是個重大錯誤，將會有嚴重後果。徐佑典則表示，外交部一直以來，對於美國政府重申對台的堅定支持，表達由衷的感謝。

他說，自拜登政府上任之後，美國各層級官員都一再的強調，對台灣的支持是堅若磐石，並且實際行動持續力挺台灣，未來政府也將堅定不移的提升自我防衛能力，以捍衛國民的生命財產以及自由民主的生活方式，並且透過台美還有跟區域間國家的合作，共同維護台海的穩定，為印太地區長遠的和平、穩定及繁榮做出貢獻。