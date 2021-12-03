今天湖人傳出老大哥詹姆斯(LeBron James)未確診新冠肺炎，明天對快艇將復出的好消息，不過東區強權籃網這邊則出現遺憾消息，據知名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，籃網球星厄文(Kyrie Irving)還是不願意接受疫苗施打，而他本季基本上已無法為籃網出賽，除非被交易。

Shams dropped a big bomb https://t.co/xXQx1q2mQh — Fadeaway World (@FadeawayWorld) December 2, 2021

查拉尼亞表示紐約並沒任何跡象要解除疫苗強制令，厄文沒意外不會施打疫苗，所以完全無法為籃網出賽，他說：「厄文若沒被交易，就無法在本季上場，除非籃網有天說：『好吧，我們讓你打客場、讓你在家訓練，我們正改變立場。』」他還補充說，籃網已對交易厄文持開放態度，但尚未有任何報價。

而對交易一事《SNY》記者貝格利(Ian Begley)也提到，他說籃網高層和厄文目前仍存在相當大的矛盾，儘管球員教練間不願意多談，因此籃網在明年2月11日交易截止日前，對交易厄文並不反對，但幾乎難以送走。由兩位記者爆料都證明厄文本賽季幾乎結束，也非常不看好厄文願意施打疫苗。

不過對籃網來說現在缺少厄文可能已不是災難，而是「他的存在」成為災難，畢竟球隊靠著當家球星杜蘭特(Kevin Durant)和哈登(James Harden)聯手就打出東區龍頭15勝6敗的戰績，目前平均得分排聯盟第11、平均助攻第5、失分第9，似乎不太需要厄文回歸。

From earlier: Kevin Durant, Steve Nash & BKN have handled adversity remarkably well so far. Health, as always, will be key for Nets; as of late last month, BKN remained open to talking trades of Kyrie Irving; club sees PHI as potential James Harden suitor: https://t.co/plMhmbtVde — Ian Begley (@IanBegley) December 2, 2021

除兩大球星外，本季也有奇兵跳出，米爾斯(Patty Mills)平均上場27.9分鐘，場均12.2分1.8籃板2.5助攻，投籃命中率45.7%、外線47.8%、罰球90%，艾卓吉(LaMarcus Aldridge)上場22.6分鐘，平均13.6分5.9籃板1.2阻攻，投籃命中率57.1%、外線37.5%、罰球78.9%，兩人可說是籃網強力支援。