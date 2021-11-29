湖人前次跟活塞交手爆發流血衝突，造成「小皇帝」詹姆斯與活塞中鋒史都華都被禁賽，如今兩人再次狹路相逢，只是地點從底特律換到洛杉磯，靠著詹皇33分、9助攻與5籃板的神勇演出，湖人終場110比106力拔活塞，除了送活塞6連敗，也讓勝率重回5成(11勝11敗)。

湖人率先在第3節打破互有領先僵局，靠著詹姆斯領軍打出16比0猛攻，更一度領先到19分，沒想到活塞末節也在今年狀元康寧漢帶領下，打出13比2小高潮追到只差6分，甚至讀秒階段只落後4分，幸好詹皇最後7.9秒兩罰中1穩住勝果。

也許是重新對上史都華，詹姆斯今天投20中12，含三分球投9中4，手感算是不錯，韋斯布魯克也有25分、9助攻與6籃板，安東尼戴維斯更是突破三分手感低潮，全場三分球兩投全進，貢獻24分、10籃板，荷頓塔克11分、8籃板。

活塞以葛蘭特32分最高，法蘭克傑克生替補拿下17分，康寧漢15分、11籃板，萊納斯13分，迪亞洛10分，前次碰頭被詹姆斯肘擊眼角出血的史都華，只有5分、6籃板進帳，活塞目前拿到4勝16敗，仍居東區倒數第2，僅領先東區墊底魔術半場勝差。