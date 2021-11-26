昨天才好不容易領軍擊敗公牛，中止難堪15連敗的火箭總教練西拉斯，儘管面對外界批評他執教沒有組織與紀律性，西拉斯似乎自認飯碗暫時保住了，「我能理解外界對我的抨擊，因為我父親當過12年NBA總教練，從我很小這些就是我生活一部分。」

「可以從很多角度來看到這件事情，首先這是人們茶餘飯後的閒聊話題，他們在廣播電台上面需要這種話題，」西拉斯說，「對我來說，這是我的工作，但對球迷來說，這些就像一部肥皂劇一樣，我不會忽視這些，人們發表意見是公平的。」

不過西拉斯坦承，在火箭吞下15連敗期間，他經常沒辦法睡好覺，「今晚我可以好好睡覺了，明天將是美好的一天，我會花點時間來享受，不用在半夜驚醒了。」看來西拉斯似乎誤解了一些事情，就算火箭中止連敗，目前他們也才2勝16敗。

畢竟本季例行賽才進行還不到四分之一，火箭也在前18場當中只贏兩場，不僅排在西區墊底，更是全聯盟戰績最差球隊，西拉斯還是隨時可能遭到開除，畢竟想以火箭本季如此年輕且殘缺的陣容，贏球算是很奢侈的事，西拉斯早晚還是需要下台負責的。