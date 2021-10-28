致伸(4915)今舉行法說會，財務長蕭英怡表示，今年在料況緊張下，致伸仍繳出亮麗成績，前3季EPS達4元。今年Q4可望有雙位數的營收季增，全年EPS上看5元是可以期待的，這也將會是創歷史新高，公司相當有信心。

致伸第3季自結合併營收176.69億元，歸屬母公司業主淨利6.7億元，毛利率為13.5%，每股盈餘1.5元。110年前3季合併營收512.75億元，歸屬母公司業主淨利17.88億元，每股盈餘4元，年增16%。

展望Q4，智慧裝置第四季度營收將維持雙位數的年成長率。新事業產品的比重在下半年將持續增長。受惠於去年較低的基期及返回辦公室的需求，印表機及多功能事務機的需求在第四季將呈現強勁的高年成長率。

視覺影像，警用相機在第四季度將呈現高復甦成長率，擺脫2021年上半年度的緩慢成長。車用ADAS相機模組需求將保持合理成長率，而智能手機相機模組收入和組合將持續下降。

聲學方面，消費聲學產品和智慧聲學產品是第四季營收成長的動能。聲學產品第四季營收，因季節性需求和第三季零組件缺料產品出貨遞延，將呈現強勁的雙位數季成長。

致伸今年Q3斥資7.6億元在新竹竹北購置2337坪土地，預計興建廠房，兩年後完工，主要生產少量多樣化、技術涵量更高的AIoT物聯網及智慧家庭等新品，這是致伸首度在台灣建立生產據點，具指標意義。致伸在竹北購地的融資銀行為玉山銀，玉山銀給5年0.85%的利率，而政府利率補助為0.5%。

致伸近年積極衝刺車用等新市場，已打入特斯拉供應鏈，今年車用較去年有相當強勁的成長，是成長最強勁的項目。Q4是聲學的出貨旺季，目前聲學產品營收占比約三成、來自鍵盤、滑鼠、輸出入等智慧介面營收占比約五成%、包括相機模組（CCM）等視覺影像占比12%、事務機等占比不到一成。