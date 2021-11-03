玉山金控3日召開法人說明會，公布2021前3季營運概況，前3季每股稅後盈餘（EPS）1.19元、股東權益報酬率（ROE） 11.4％、資產報酬率（ROA）0.70％。此外，玉山銀今年前3季淨手續費收入159.3億元為歷年新高，較去年同期成長8.9％，玉山銀財富管理、證券經紀業務等淨手收分別為74.6億元及29.3億元，均為歷年同期最佳。

玉山透過網路銀行、行動銀行通路，以金融交易為核心，搭配服務功能提供整體解決方案，每2個玉山顧客就有1位是數位活躍顧客。因此，玉山金控總經理陳美滿表示，疫情加速顧客對數位服務的需求，自去年初以來，玉山行動銀行服務使用人數增加逾4成，有99％的外匯交易；超過90％轉帳、信貸；超過75％的基金申購交易皆透過數位完成，全產品線數位銷售佔比超過65％。

玉山也表示，該銀行不斷創新提升數位服務，9月推出全年無休且零時差的「24小時線上換匯」服務，滿足顧客即時交易與布局多元資產組合的需求；10月推出行動網銀首頁全新版本，有效縮短操作時間，打造個人化、直覺且簡單易用的行動銀行。因此，玉山的數位創新連續6年榮獲「財訊金融獎」FinTech創新應用銀行類金質獎，也獲得科技諮詢機構IDC首度頒發的「未來企業大獎」，肯定玉山數位轉型成績。

玉山金也聚焦「跨境、數位、風險管理」三大策略及「ESG永續發展」，除了各項業務穩健成長，玉山表示，玉山結合金融與永續發展，今年新承作的各類「責任授信」共170億元，已佔玉山2021年企業放款增量的3成。此外玉山累計已發行6檔綠色債券及可持續發展債券，發行檔數、金額均是國內金融業第1名，籌募資金用以支持各類責任授信，成績卓著。

玉山銀行董事長黃男州表示，聯合國COP26氣候峰會正在英國召開，預期世界各國將提出更積極的減碳目標，玉山也會從自身做起，將淨零碳排（net zero）思維納入投、融資決策過程，攜手顧客對氣候變遷採取實際行動，發揮金融業的正向影響力，持續接軌國際發展趨勢，為顧客及這片土地創造更大的價值。