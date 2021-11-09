信錦企業(1582)持續提升營運效率，第3季稅後盈餘回升到7471萬元，季增2.02倍，累計前3季每股盈餘為1.82元；儘管第4季進入傳統淡季，信錦表示，第4季可望維持第3季水準，公司將持續布局開發新產品應用以維持營收成長動能，對未來營運持審慎樂觀。

第3季因進入傳統旺季，信錦單季合併營業收入為26.26億元，季增4%，年增1%，單季毛利率約為15%，季增2個百分點，年減11.48個百分點，營業淨利約9316萬元，季增60.5%，稅前盈餘為1.24億元，母公司稅後盈餘為7471萬元，以期末股本計算，單季每股盈餘為0.6元。

信錦今年營運深受客戶缺料及原物料價格上揚影響，今年前3季合併營收為74.45億元，年增6%，受原物料成本上漲影響，毛利率與營業利益率降至16%及4%，營業淨利為3.18億元，母公司稅後盈餘為2.26億元，每股盈餘為1.82元。

信錦表示，公司期望透過集團資源整合以提升營運效率並進一步優化成本結構，亦會持續布局開發新產品應用以維持營收成長動能，對未來營運持審慎樂觀。