價量烘托，德化工大廠巴斯夫2021年第三季銷售年成長42％，淨收益13億歐元，較去年同期高出34億歐元，每股盈餘1.36歐元，比去年（2020）第三季營運虧損2.31歐元，明顯復甦、躍進。

巴斯夫認為，供應鏈瓶頸在第四季仍對全球經濟復甦產生負面影響，但全球經濟持續從去年急遽下滑的經濟活動中復甦，上修年度營運預估，2021年營收從740億～770億歐元調升為760億～780億歐元；2021年全年不計特殊項目的息稅前收益由70億～75億歐元提高至為75億～80億歐元。

巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂（Dr. Martin Brudermüller）表示，穩定市場需求使收益持續成長。第三季銷售額197億歐元，較去年同期增加59億歐元；與2020年第三季相較，產品價格上漲36％，銷量提高6％。其中，化學品業務領域、表面處理技術業務領域及材料業務領域價格提升特別明顯。

由於化學品業務領域和材料業務領域的收益表現強勁，巴斯夫第三季息稅前收益為18億歐元，較去年同期的負26億歐元大幅提升；其中包含採用權益法核算的公司收益提升至2億歐元（比去年同期增加1.44億歐元），主要來自中國南京的揚子石化—巴斯夫貢獻。淨收益13億歐元，較去年同期高出34億歐元，每股盈餘為1.36歐元。

巴斯夫指出，第三季全球經濟成長動能較較上一季減緩，主因是多個製造業領域遇到供應鏈瓶頸。疫情曾導致亞洲地區生產和物流出現中斷，造成全球前驅物供貨吃緊的狀況加劇；由於晶片短缺，全球汽車生產量顯著降低。

此外，中國部分省份之前出現限電情況，也對各行業，特別是能源密集型產業的生產造成負面影響。儘管能源價格上漲對企業及終端使用者造成負擔，全球市場對消費品及耐用消費品的需求仍保持平穩。巴斯夫預估2021年布蘭特原油平均價格從原先預測的每桶65美元提高至70美元。