東捷資訊(6697)第3季營收2.69億元，稅後淨利0.2億元，每股盈餘0.72元；累計前3季營收10.46億元，年增22.75％，毛利率為14.5％，年增0.59個百分點，稅後淨利為0.6億元、年增17.04％，每股盈餘2.21元，營收、獲利皆為歷年同期新高。

東捷資訊在新客戶開發大有斬獲，近期已取得知名觸控面板製造商、汽車製造製造商等系統建置／升級專案，預計將陸續加入貢獻；亦持續強化雲端業務服務，將從原本Google cloud platform （CGP）合作夥伴，升級為Google Cloud Premier Partner（菁英合作夥伴），同時擴大人才招募，看準企業轉型加速導入數位化應用及雲端訂閱式服務、企業系統上雲、資安需求等商機，公司對未來業務展望抱持正向態度。

後疫情時代催動製造業全力發展智慧製造、AI、大數據分析等應用，東捷資訊看準製造業於生產過程中的關鍵系統需求，全力推廣製造執行系統(MES)與協助客戶打造即時可視化的智慧戰情室，助企業提升管理與生產效能，加速數位轉型。

有鑑於資安挑戰與風險日益增加，近年來亦陸續傳出跨國企業接連遭駭事件，凸顯製造業在數位轉型同時，對資安防護的高度需求與重視。東捷資訊不僅提供製造業邁向產業升級包含SAP ERP管理系統、MES製造執行系統、FEMS智慧工廠能源管理解決方案、WMS智慧倉儲、智慧戰情室與雲平台規劃服務等智慧物聯網解決方案，帶動產業升級轉型，亦攜手資安團隊強化製造業常忽略的設備作業層（OT）產線資安問題，提供工廠產線資安防護專案，降低製造業資安風險。

東捷資訊表示，製造業掀起數位轉型浪潮，在整個IoT應用更需嚴格的資安管控；面對無孔不入的駭客入侵，東捷資訊不僅提供IT管理層的資安顧問服務，更提供OT設備層資安解決方案，協助企業掌握亦輕忽的OT設備層潛在威脅，提升製造業產線資安防禦，已吸引不少客戶陸續洽談合作。

目前東捷資訊已為集團主要生產線進行OT設備層資安全面盤點，強化最新關鍵基礎設施及產品生產設備進行資安檢測，預計導入產線數據安全解決方案─企業二線安全監控中心，提供OT資安檢測、OT資安解決方案、OT場域監控防禦，以提升工廠資安防護能力。