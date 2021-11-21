丁姓、莊姓男子打著舉辦朴敘俊、太妍、TWICE 、潔西卡、BIGBANG等明星演唱會、見面會名義，包裝成投資方案招攬粉絲投資，喊出高額獲利、定期返利等口號，違法吸金1.3億。台灣高等法院依違反《銀行法》判丁男徒刑3年10月，沒收未扣案犯罪所得1958萬6850元。另莊男遭檢方通緝中。

另招攬投資的胡姓男子4名被告，各被判處1年10月、2年徒刑，均緩刑5年，各須支付公庫40萬、30萬、20萬元，須接受法治教育4場、6場。

判決指出，奧堤、希伯來公司負責人丁男，欲舉辦外國明星演唱會、見面會等活動，急需投入鉅額資金，與有行銷經驗的莊姓男子（通緝中）合作，共同設計「明星活動投資方案」，對外招攬投資人吸金。

投資方案標榜「不論活動賺賠，保證高額獲利，保證定期返利及期滿還本」，投資期間1至5月不等，保證不論明星活動票房營收表現好壞，均給予固定月息2.5％至12％，換算年利率為30％至144％，期滿並保證返還本金。丁、莊2人自2016年11月起，找莊的行銷班胡姓學生4人以公開舉辦說明會、向周邊親友推銷遊說等方式吸金。

莊男另開設亞倫公司，2016年底設計「黃金交易投資方案」，以及舉辦朴敘俊、太妍、TWICE、潔西卡、郭富城等人見面會、演唱會為由募資，投資期間6月至1年不等，共計丁、莊吸金金額達1億3409萬元。