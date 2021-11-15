H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)前三季營運攀高，歸屬於母公司業主淨利43.83億元，年增1.21倍，基本每股盈餘4.06元。鋼筋大廠豐興(2015)前三季也創下佳績，淨利年增47.25%%，每股淨利4.85元。

受惠今年以來價、量俱揚，東和鋼鐵第三季每股賺1.3元仍為歷史同期最佳。前三季亦同創高，前三季營收422.67億元，年增40.35%；營業毛利率提升至16.59%，營業利益52.35億元，歸屬於母公司業主淨利43.83億元，基本每股盈餘4.06元。

展望第四季，雖原物料價格震盪，鋼價漲勢受限，但第四季為傳統旺季，出貨看增，有利東和鋼鐵第四季營收回溫，獲利也有機會持續創佳績，今年全年營收、獲利均可望創新高。

此外，東和鋼鐵將於12月完成現金減資33%作業，公司減資前實收資本額約108.99億元，每股淨值27.43元，減資後實收資本額73.02億元，每股淨值預估將提升至40元之上。

展望明年，隨著公共工程、台商回流建廠辦等需求續熱，且原物料價格居高支撐鋼價，東和鋼鐵公司對台灣、越南及鋼構事業的出貨量、價格保持正向看法。法人指出，東和鋼鐵明年營收、獲利可望持續穩在今年的高檔水準，加上減資後股本大降至73億元，有利明年東鋼EPS將再比今年明顯成長。

鋼筋大廠豐興第三季業績亦創佳績，前三季營運同創歷史最佳表現。

豐興第三季單季每股淨利1.93元。累計今(2021年)年前三季營收274.26億元，年增39.29%；歸屬於母公司業主淨利28.19億元、年增47.25%，每股盈餘4.85元。

展望第四季，迎接傳統旺季，同樣有利豐興第四季營收續撐高檔，並推升全年營運同步攀高。