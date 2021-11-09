中信金(2891)公告2021年10月份自結盈餘，10月份單月稅前盈餘為49.04億元，稅後盈餘為39.62億元，累計前10月稅前盈餘582.84億元，合併稅後盈餘504.37億元，累計稅後獲利首度突破500億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.53元。

據統計，近30個交易日外資買超中信金排名第四，在金融股中則是排名第一。

中國信託金控子公司中信銀行10月正式取得泰國LHFG金融集團過半董事席次，LHFG金融集團成為中國信託銀行的子銀行，也正式成為中信金控旗下一員，金控總資產規模在合併LHFG金融集團後，首度超過新臺幣7兆元。

10月份銀行及保險核心動能穩健，整體獲利表現良好。

中信金控2021年前10月稅後盈餘較去年同期成長29%。子公司中信銀行累計前10月稅後盈餘為254.23億元，較去年同期成長7%；台灣人壽保險公司累計前10月稅後盈餘為236.57億元，較去年同期成長43%。中信金控表示，銀行存放業務動能維持穩健，財管手續費受惠產品多元及數位化創新服務，較去年同期有雙位數的成長。在保險業務方面，保險銷售動能佳，投資業務因掌握市場趨勢，操作表現良好，保險獲利持續創新高。