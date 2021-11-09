金融市場任何風吹草動，都會影響金控獲利。10月新台幣兌美元匯率微升值4.6分，升值幅度僅0.17％，新光人壽用衍生性金融商品避險部位出現大量評價利益，所以增提逾13億元的外匯價格變動準備金，同時10月並沒有大量實現股債資本利得，最終單月稅後獲利1.48億元，累計前10月賺140.02億元，同比仍是成長11.35％，依舊是全年的獲利新高。

新壽10月獲利平平，新光銀行10月單月稅後則賺4.04億元，元富證券單月稅後獲利1.87億元，合計新光金控10月稅後獲利6.95億元，累計前10月稅後獲利223.27億元，續創新光金控成立近20年來的同期及全年獲利新高，每股稅後獲利1.68元。

壽險獲利高峰即每年第三季，有大量現金股利進帳，若再實現股債資本利得，則獲利更會大噴發，2021年因為股債市從年初就走多頭行情，壽險業獲利更突破以往，幾乎季季都大賺。

由於前9月獲利大爆發，壽險公司10月開始趨向「穩穩賺」，加上股市仍在高點，債市走向又極特殊，如10月10年期美國公債殖利率反彈，但30年期長債卻往下，新台幣兌美元匯率10月算平穩有微幅升值，因此無本金遠期外匯（NDF）避險部位出現評價利益，所以壽險公司反而需提存外匯準備金。

新壽10月增提13.4億元外匯準備金後，月底餘額已回升到33.4億元；同時長債價格上揚，帶動新光金每股淨值10月底亦上升到17.51元。