交銀國際首席策略師洪灝最新報告指出，自疫情爆發以來，大陸商業銀行的外匯存款一直呈急劇上升趨勢，最新資料顯示，外匯存款規模已增至約1兆美元，這與大陸的出口走高並行不悖，也代表出口商所獲得的美元仍存於商業銀行的外匯存款中。不過洪灝認為，隨著美國聯準會逐步縮減購債、及出口動能減弱的背景下，外匯存款的高增速可能已經見頂，同時人民幣兌美元匯價也將階段性略微走貶。

路透報導，中國人民銀行最新統計顯示，至10月末，銀行外幣存款達10137億美元，不僅時隔三個月再度突破兆美元大關，更創下六個月來最大單月增幅。

對此洪灝在年度展望報告中指出，大陸銀行業的外匯存款的不斷飆升，與大陸出口大幅增長並行不悖。但他也點出，大陸的外匯存款與美國聯準會資產負債表間，呈現極高的正相關，同時也和滬深兩市在內的大陸主要股指高度關聯。

他分析，大陸外匯存款的增速自2021年5月起已然開始放緩。這一轉向大致上與大陸經常帳戶盈餘於3月份的觸頂走勢相同。隨著聯準會開啟縮減購債的步伐，出口動能持續減退，洪灝認為，外匯存款的增速很可能已經見頂。他還預測，未來12個月，A股交易區間的頂部將趨近於2021年的峰值，人民幣將階段性略貶。