根據券商公會統計，2020年全年複委託成交金額3.79兆元，今年前三季已創下3.35兆元逼近去年全年水準；總開戶數累計已達2.85百萬戶；其中零售市場（包含非專業投資人、專業投資人，以及高資產客戶）成長更加快速，前三季累積交易量達1.51兆元、年增39％，對總交易量佔比由去年的41％增至45％。

複委託零售市場龍頭券商永豐金證券表示，數位服務對散戶投資人的幫助效益顯著，該公司今年1-9月總成交量寫下5912億元新紀錄，其中零售成交量2521億元，佔比達4成。

永豐金證券表示，複委託投資的標以股票為主，全市場美股交易比重74％再創新高，零售市場美股交易比重更高達77％；今年初經歷遊戲驛站/散戶逆襲對沖基金事件，到近期中國禁令、限電與恆大事件，均對市場產生衝擊；加上期間經歷美國10年期公債殖利率「驚驚漲」的股市修正，市場波動反而創造投資買點，港、美股交易比重雙雙成長；另一方面，疫情重創後，各國經濟強勁復甦，並加快數位化進程克服疫情不便，促使多元題材輪動，都是吸引投資美股新血加入的原因。

時序步入第四季，永豐金證券分析，至明年市場關注焦點仍多，包含美國債務上限未解、拜登基建方案闖關，以及通膨與Fed動態等；題材方面，市場正反應財報季佳音，民間資金依然充沛，年底購物季需求仍旺盛，若缺工、塞港問題近期能得到改善，預期消費服務相關題材因此受惠，為美股市場注入動能。因此投資人不妨善用複委託數位工具掌握資訊與布局，或是來場年終總體檢，為明年超前佈署。