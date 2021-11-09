受到十一長假影響，台達電(2308)10月合併營收為263.78億元，月減3.5%，缺料致使部分訂單遞延，台達電執行長鄭平表示，目前訂單看起來還不錯，主要還是要看材料有沒有臨時狀況及客戶有沒有缺料，如果順利，第4季營收有機會較第3季成長。

台達電因逢十一長假工作天數較少，10月合併營收為263.78億元，月減3.5%，年增0.9%，累計前10月合併營業收入為2572.8億元，年成長12%。

傳統旺季來臨，電源產品、IA、被動元件等各產品線出貨暢旺，台達電第3季合併營收為796.46億元，季增1.11%，創下單季歷史新高，營業毛利為225.43億元，季減4.8%，單季合併毛利率為28.3%，季減1.76個百分點，營業淨利為77.77億元，季減11.42%，營業淨利率為9.77%，季減1.38個百分點，稅後盈餘為63.68億元，季減16.08%，單季每股盈餘為2.45元，累計前3季合併營收為2309.01億元，年成長13.16%，營業毛利為678.3億元，年增8.02%，合併毛利率為29.38%，年減1.39個百分點，營業淨利為240.59億元，年增10.91%，營業淨利率為10.42%，年減0.21個百分點，稅後盈餘為205.38億元，年增13.76%，每股盈餘為7.91元。

儘管IC缺料問題衝擊全球車廠生產，但電動車銷售進入高成長期，也帶動台達電電動車相關業務今年表現亮眼，鄭平表示，電動車產品包括車用充電、驅動馬達、電池管理系統等，若廣義來說，包括車用被動元件及車用風扇等都出貨都快速成長，今年電動車相關營收較去年成長約90%，優於公司預估，不過受到公司及車廠缺料造成庫存，以及運費增加等因素影響，今年毛利率有些下降，虧損亦增加一些，預期運輸等狀況好一點，明年虧損可望大幅減少。

儲能業務方面，鄭平表示，現在台達電儲能產品主要是做綠能的儲能，我們看到很多機會，但儲能牽涉整個基礎建設政策及電池供應問題，雖然市場成長狀況不錯，但還是要一步步來。