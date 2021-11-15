東陽（1319）自結10月自結合併稅前淨利 6264萬元、年減34.89％，公司解釋，主要因OEM（車廠代工）汽車零件事業受到全球車用晶片荒影響車廠客戶拉貨，加上AM（售後維修）汽車零件外銷業務持續因塞港、缺艙位、運費高漲等問題干擾所致。

東陽累計前十月合併稅前淨利為6.42億元、年減15.02％，每股稅前淨利為1.16元。

東陽總裁吳永祥表示，持續進行產線整理整頓、優化產線，投入輕量化產品的研發，擴展新能源車市場，穩固AM、OEM兩大汽車零件市場發展利基。