連鎖餐飲集團瓦城(2729)雖受三級警戒衝擊，2021年第三季營運落底、每股虧損1.05元，但隨著內用解禁、消費市場回溫，10月營收恢復「雙升」改寫同期新高。展望本季，集團將全力搶攻年底餐飲旺季四大商機、預計新展3家店。力拚營運動能加速回溫、強彈恢復獲利。

瓦城董事會通過2021年前三季財報，合併營收30.37億元、年減11.07％，為近5年同期低點。毛利率48.63％、營益率1.57％，分創近6年及歷年同期低點。稅後淨利0.8億元、年減達68.46％，每股盈餘3.54元，雙創同期新低。

以此推算，瓦城第三季合併營收8.44億元，季減8.84％、年減34.44％，為5年半低點，營業虧損擴大至0.92億元，為歷年新低。稅後虧損0.24億元、每股虧損1.05元，較去年同期轉虧、虧損季增22.75％，亦雙創歷史新低。

瓦城表示，由於仍受疫情三級警戒禁止內用影響，使第三季及前三季營運雙雙落底。不過，集團透過布局品牌雲端店、推出個人餐點、開發線上商城新品、熱點區自建外送車隊等方式衝刺外帶外送服務量能，隨著疫情趨穩，單月營收表現已自8月起谷底回升。

隨著國內疫情控制得宜、疫苗覆蓋率持續提升，餐飲內用自9月起解禁，配合百貨週年慶、連價消費、振興五倍券及各式加碼券、行銷活動等利多加持，民眾外出人潮消費信心明顯增加，促使消費市場買氣大爆發，加速市場回溫。

瓦城在內用解禁後來客迅速回流，內用人潮幾已回復至疫情前水準，帶動10月自結合併營收4.13億元，月增達34.94％、年增1.31％，回升至今年次高、改寫同期新高。累計前10月合併營收34.51億元、年減9.75％，續處近5年同期低點，但幅度較前三季11％持續收斂。

展望本季，瓦城全力搶攻年底餐飲旺季四大商機，力拚第四季恢復獲利。首先，集團年底前將持續展店搶攻新市場商機，依循各品牌既定發展策略，布局重要熱門商圈與進駐新商場，預計年底前將再開出1家「時時香」及2家「大心」，恢復疫情前展店步調。

其次，隨著時序進入立冬後有感降溫，熱湯或鍋物為冬季最受歡迎的定番美食，瓦城看準國人消費習慣，預計將推出冬季新菜搶攻聚餐商機。再者，集團持續強打振興五倍券的三大通路優惠，搶攻回流消費商機、發揮最大綜效。

最後，因應指揮中心鬆綁邊際檢疫措施，預計將吸引大批旅居國外台人回國過節，年菜市場有望成長2成、上看60億元。瓦城對此提早布局開放尾牙春酒預訂，盼以安心餐廳2.0、優質美味優勢成為消費者過節聚餐首選，力拚營收動能推升。

瓦城董事長徐承義表示，集團持續升級安心服務和優質餐點，隨著餐飲內用防疫規範逐步解禁，顧客加速回流、來客數明顯躍升，帶動10月營收創同期新高。可預期的是，目前疫情持續穩定，後續迎接年底餐飲旺季，期待有更好的業績表現。