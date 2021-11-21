2021年已經來到尾聲，不少人都希望可以好好把握最後一個月，努力衝刺讓自己不留下遺憾。命理專家小孟老師近日發文，點名摩羯座、天蠍座、處女座和射手座的人在12月可以絕地反彈、財運大爆發。

第4名：摩羯座

摩羯座在12月的財運非常不錯，你們認真用心地經營工作事業，熬過了許多艱難的時刻，好運也不會離開你們，總是在適當的時機出現，讓你們的財務收入有亮眼的成績。

第3名：天蠍座

天蠍座在12月會很努力改變自己，讓自己能夠展現不同的面貌，你們也因此可以廣納四方財，並學習到新的事物和技巧、增進人緣魅力和口才，不但會變成別人的貴人，對方也願意和你們分享小道消息，賺一些小偏財，但要記住千萬別賺了錢就想花掉，只有留在口袋裡的錢，才是真正的錢財。

第2名：處女座

處女座到了12月會開始迎接新的改變，能夠有不一樣的作為，但都只是默默進行，不太容易被別人看見，不過靠著自身要求完美的個性，工作上會有亮眼的成績，也因此名聲遠播，客人紛紛慕名前來，外地財因而變得豐碩。

第1名：射手座

射手座在12月會因為人際關係良好的互動，而間接地幫助到你們的收入，人緣財變得旺盛，你們默默經營事業的心態，被朋友發現後廣為宣傳，漸漸讓你們受到眾人關注，不少人都會前來請教你們的專業能力，讓收入倍增，對此你們也感到非常欣慰，自己的付出終於得到回報。