被動元件廠國巨(2327)及奇力新(2456)前3季每股盈餘分別為36.83元及4.12元，國巨與奇力新合併案因考量股份轉換作業時程，擬依股份轉換契約調整股份轉換基準日由原訂今年12月30日調整為111年1月5日。

傳統旺季來臨，國巨第3季合併營收293.89億元，較上季增加6.1%，年增33.9%，為單季歷史次高，單季毛利率為41.1%，季增0.1個百分點，年增3.8個百分點，營業淨利為84.94億元，營業淨利率為28.9%，季增0.3個百分點，年增3.8個百分點，單季歸屬於業主稅後盈餘為68.29億元，季增7.6%，年增87.9%，單季每股盈餘13.88元；累計前3季合併毛利率為40.5%，年增0.4個百分點，營業利益為224.62億元，營業淨利率為27.8%，年增0.5個百分點，稅後盈餘為181.66億元，年增95.7%，每股盈餘36.83元。

國巨表示，由於公司的產品組合持續優化、高端市場及高階應用穩定成長，第3季營業毛利、營業利益、稅後淨利、每股稅後盈餘皆為3年來的新高，累計前10月合併營收為894.59億元，年增69.9%。

為充實營運資金、償還借款及支應業務擴展等中長期資金需求，國巨擬發行100億元無擔保公司債。

受部分客戶因IC零組件缺料延遲拉貨，以及9月下旬大陸限電影響，奇力新第3季合併營收為44.48億元，較上季衰退4.41%，營業毛利為12.85億元，較上季衰退10.19%，單季合併毛利率為28.9%，較上季減少1.86個百分點，稅後盈餘為1.79億元，較上季衰退56.89%，單季每股盈餘為0.68元；奇力新前3季合併毛利率為29.41%，營業利益為17.12億元，營業利益率為12.72%，歸屬於母公司業主稅後盈餘為10.86億元，每股盈餘4.12元；累計前10月合併營收為146.94億元，年增2.13%。

展望第4季，奇力新表示，儘管全球疫情、IC零組件供應與中國限電等不確定性仍在，公司維持審慎的態度，來應對市場的變化與營運展望。

日前國巨及奇力新臨時股東會通過雙方合併案，以奇力新公司普通股1股換發國巨普通股0.2002股，並由國巨取得奇力新100%股份，新發行股份約當新公司股份8.8%。

國巨及奇力新董事長陳泰銘表示，合併奇力新屬於集團內的組織重整，奇力新產品納入國巨體系，新國巨可以提供客戶所有被動元件：電阻、電容及電感一站式服務，符合全球客戶優化供應鏈策略，預估合併後奇力新約占新公司營收約15%，奇力新亦可藉由國巨通路進入高階市場，且都是在歐美日高階汽車、醫療/工規及航太領域裡面，讓奇力新一年營收成長10%到15%。