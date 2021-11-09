連鎖餐飲集團揚秦(2755)因三級警戒造成餐飲市場旺季不旺，2021年第三季獲利雙位數「雙降」、每股盈餘（EPS）0.61元，累計前三季每股盈餘2.09元。不過，隨著疫情趨穩、消費動能回升，10月營收續升至近半年高點、改寫同期次高，預期營運狀況可望漸入佳境。

揚秦受三級警戒影響消費力道，第三季合併營收3.72億元，季減2.93％、年減6.66％，為近5季低點。毛利率24.84％、營益率4.83％，為近2年半低點。稅後淨利0.12億元，季減16.2％、年減46.22％，每股盈餘0.61元，亦為近2年半低點。

累計揚秦前三季合併營收11.34億元、年增4.5％，改寫同期新高，但毛利率25.09％、營益率5.18％，遜於去年同期25.98％、5.98％。加上業外虧損增加，稅後淨利0.41億元、年減14.36％，每股盈餘2.09元、遜於去年同期2.71元。

揚秦受國內疫情升溫衝擊影響，年輕的高消費內用族群消失，使第三季早午餐市場旺季不旺，9月Delta變種病毒亦一度擾亂復甦態勢。不過，9月營收已自近半年低點回升，觸底反彈的曙光已現，後續只要疫情穩定，預期將可漸入佳境。

揚秦10月自結合併營收1.33億元，較9月1.26億元成長5.7％、較去年同期1.33億元僅微減0.2％，回升至近半年高點、改寫同期次高。累計前10月合併營收12.67億元，較去年同期12.2億元成長3.86％，續創同期新高。

揚秦執行長卓靖倫表示，隨著國內疫情漸趨平穩，政府逐步放寬餐廳內用隔板禁令與社交距離限制，使假日享用早午餐的家庭客群開始回流。就整體營收表現觀察，疫情致使餐飲市場低迷態勢已於9月觸底反彈、10月起漸入佳境。

揚秦目前旗下麥味登全台總家數859家、炸雞大獅海內外共59家。展望後市，雖然振興五倍券已發放上路，刺激內需消費動能，但揚秦指出，由於百貨電商祭出大量優惠搶占商機，對小型餐飲業而言尚未看到顯著提升效果。

不過，面對疫後新常態，麥味登將持續進行營運體質調整，為提高品牌一致性，年底前將汰除無法數位轉型的加盟門市，預估全年仍可望新展逾120家。炸雞大獅因營運以外帶為主力，不畏疫情干擾，海內外店數持續成長，預計明年首季將正式插旗加拿大多倫多。