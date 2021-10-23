1971年10月25日是台海兩岸人民都應該牢記的日子。因為那一天，聯合國大會通過2758號決議，將中華民國在聯合國的代表權交給中共。此一決議，徹底改變了兩岸人民的境遇。

半個世紀前的事情，如今卻被台灣及美國拿來炒作，癡心妄想能夠逆勢而為，扭轉局面。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀日前舉辦線上活動，探討聯大2758號決議對台灣造成的影響。美國國務院主管中國大陸、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）在會中表示，台灣頻頻被排除在聯合國活動外，就是因為中國錯誤使用(misuse)2758號決議。

本年9月，外交部長吳釗燮曾在世界各大媒體投書。主要論點也在指稱2758號決議只解決中共的問題，沒有解決台灣2300萬人的問題。

台美相繼質疑2758號決議的論點有無說服力？可能達成的實際效果如何？可以由幾個面向來探究。

第一，美國說中共錯誤使用2758號決議，吳釗燮說2758號決議沒有解決台灣問題，理論基礎都是主張「台灣不是中國的一部分」。

但是從聯合國的角度來看，台灣就是中國的一省(Taiwan Province of China)。因此，「台灣問題」是「中國問題」項下的子題。聯合國只需解決「中國問題」，至於台灣與大陸之間的問題，包括「台灣是不是中國的一部分」，應由台灣與大陸自行解決。既然2758號決議解決了「中國問題」，其他的事聯合國根本無意過問。

其次，目前全世界有178個國家與中共建立外交關係，同時聲明不與台灣發展官方關係。此即各國所持的「一中政策」。此一立場迄今沒有任何改變，只要各國與中共維持邦交，此一立場也不可能改變。所以對中共的邦交國而言，「台灣是不是中國的一部分」是一個了無新意、事不關己的議題。2758號決議根本不會引起其他國家的興趣，更遑論表示關切甚至採取實際行動。

美國是唯一的例外。因為美國一向樂於插手其他國家事務，也是唯一敢得罪中共，有《台灣關係法》的國家。其他國家與美國相較，不但綜合國力極為懸殊，國家利益也與美國大相逕庭。美國對台灣事務的干預，其他國家不敢也沒有能力效法。

第三，華自強表示，每年有5000萬名乘客行經台灣機場，台灣卻未參與國際民航組織大會；台灣抗疫表現全球數一數二，世界衛生大會卻看不到台灣身影。

華自強主管台灣事務，難道不知道在2009至2016年間，台灣連續8年獲邀參加世界衛生大會嗎？2013年也以理事會主席特邀貴賓身分出席國際民航組織每3年舉行一次的第38屆大會嗎？華自強是真無知，還是故意裝無知？

筆者奉派駐比利時工作期間，每年照例洽請歐盟、比利時及盧森堡助我參與世界衛生大會。對方坦誠相告：只要你們與中共達成協議，無論你們用甚麼身分、用甚麼名義、用甚麼方式參與，我們都樂觀其成。

這就是台灣能夠連續八年獲邀參加世衛大會，並出席國際民航組織年會的真正原因。世界各國政府都知道台灣能否參與聯合國體系的關鍵何在。只有台灣民進黨政府裝作不知。

民進黨政府不好好經營兩岸關係，卻企圖繞過北京尋求國際支持。除了美國配合演出，讓民進黨政府感到欣慰與自嗨外，又能獲得甚麼實際效果呢？（作者為退休大使）

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