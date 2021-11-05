自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，日前上傳向親子台「香草姐姐」宜軒的告白影片，講到激動處忍不住摘下眼鏡痛哭，更喊話「急著想去MOMO親子台找宜軒談」，讓網友全都傻眼，昨（4日）晚則貼出道歉影片，並打了自己7巴掌，強調自己是真心道歉，引發網友熱議。

鄧佳華在社群網站上傳近5分鐘的道歉影片，一開頭不斷地喊著宜軒的名字，接著頻頻道歉，更接連用力賞了自己７個巴掌，還刻意讓椅子滑向後方，顯示力道有多大，更語帶哽咽做出痛苦表情強調：「自己完全不會痛」、「我不會痛的，痛的是我的心」、「我的心最痛了」、「我知道我不對，你可以原諒我嗎」，希望藉此展現誠意取得宜軒原諒。

不過他隨後補上一句：「可以接收我的臉書和IG嗎」，更對著鏡頭表示：「我只想看到妳開心的表情，我會好好地改變給妳看」，最後更不斷逼近鏡頭用氣音不斷喊著宜軒，甚至做出親吻的樣子，更告白「我愛妳」，讓網友全都傻了眼，怒斥：「演的真假！被鬼踹也不會閃那麽遠的」、「白演的！宜軒封鎖你她也看不到啦」、「可以不要一直淫叫嗎」。

宜軒在instagram分享午餐照，心情看來不受影響。（圖／vanillalaaa_IG）

鄧佳華4日打卡MOMO親子台時，宜軒在instagram限時動態分享午餐照，並附上戴墨鏡露出笑容的表情符號表示：「還是不錯的吧。」看來心情相當開心，沒有受到此事件影響，而她日前標註直播主「琳琳」，曬出合照問道：「琳琳我能追求到宜軒嗎？」女方也直接打臉回應：「老實說，真的追不到」，讓他氣到反嗆「口不擇言」。