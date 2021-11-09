北市文山區一間皮膚科診所一名護理師本月初在替一名婦人結帳時，婦人卻態度惡劣，直接把鈔票甩在她的臉上，讓護理師氣得把診所監視器畫面發上網路爆料，畫面曝光旋即引起大批網友抱屈。

一名女網友在臉書社團《爆料公社公開版》發文，稱北市文山區9月始開幕的皮膚科診所發生患者對醫護人員不禮貌，原PO說，從開幕至今一名婦人來看診時總是態度惡劣，本月1日來看診時，對美容師、院長的態度同樣差勁，而4日晚間婦人在櫃台結帳時，甚至直接將鈔票甩在護理師的臉上。

透過監視器畫面可見，百元鈔票散落在櫃台內的桌上，協助結帳的護理師則回應婦人，「妳不要這麼沒禮貌」，但婦人不客氣回應，「妳當櫃台這樣真的很惡劣」、「我態度一直都很好」最後還撂下一句「王八蛋」，便在候診區坐下。

原PO無奈地在文內寫下，她在醫院工作近十年，從來沒遇過這麼無理的患者，還被對方公然侮辱，而大家都是辛苦出來工作，彼此實在應該將心比心，要網友替她評評理。

文章曝光後，不少網友看了很生氣，紛紛留言支持護理師提告，「支持護理師提告！這種人不能慣著」、「奧客就是奧客！告她！正常給錢很難嗎？ 一定要用丟的嗎？」