美國總統拜登日前呼籲產油國聯盟OPEC+擴大增產來抑制油價，不僅OPEC+不甩拜登施壓，美國石油商也拒絕配合增產，除了有來自股東的壓力，ESG（環保、社會責任和公司治理）意識崛起，也促使油商重新思考產油政策。

近10年來，美國靠著拼命開採石油的策略將油價壓低，美國得以超越沙烏地阿拉伯和俄羅斯，成為全球石油霸主。

不過此策略也損及美國石油業的獲利，鑽油業者超供導致油市供過於求，嚐到價格崩跌的苦果，在2010年代油氣股常是股市最慘輸家。

如今汽油價格都飆到7年高點，華爾街警告油價上看每桶100美元甚或120美元，但美國石油公司似乎仍無動於衷，不急著擴大產能來壓制油價。拜登政府因而面臨民主黨自家人施壓，要求出手干預能源市場，敦促釋出戰略儲油，甚至不排除禁止原油出口。

即便當前原油價格已飆破每桶85美元，在華爾街股東大力施壓下，美國油氣業者決定量入為出，漸進式增加供給量。

一般來說，高油價會誘使產油業者增加供給，但今年來美國油價都大漲超過65％，產油量比起2019年底，也就是疫情爆發前竟少了14％。

金融公司Raymond James分析師莫爾切諾夫（Pavel Molchanov）表示，股東向美國石油業者傳達的訊息是，「別像喝醉酒的水手那樣花錢。」他說，不是政府禁止業者大量開採，而是股東給的壓力。

Raymond James指出，儘管油價高漲，全美前50大石油公司的年度預算，只比起初規劃的調高1％。而且油氣業編列的預算以回饋現金給股東為主，無意砸錢在高成本的鑽油計畫。

此外ESG意識抬頭，迫使石化業者重新思考他們的未來。今年稍早訴求環保和社會責任的激進投資人，成功攻占美國石油龍頭埃克森美孚（Exxon Mobil）的董事會席次，震撼美國石油業，石油公司的經營方向可能就此翻轉。