知情人士透露，中國政府正在加快實施取代美國和外國技術的計劃，包括授權一個低調的政府支持機構，從事審查和批准從雲端到半導體等敏感領域的當地供應商。

香港信報17日援引外媒報導，知情人士透露，2016年成立，為中國政府提供顧問諮詢服務的信息技術應用創新工作委員會，現已被北京委託幫助制定行業標準並培訓人員，以及選擇可信任的供應商。

報導稱，這個準政府機構將制定和實施所謂的「信息技術應用創新」計劃。該委員會將從審查通過的一籃子供應商當中進行選擇，為從銀行到存儲政府數據的資料中心等敏感領域提供技術，到2025年這一市場的價值可能達到1250億美元。

知情人士表示，到目前為止，已有1800家中國個人電腦、晶片、網路和軟體供應商被邀請加入該委員會。其中一人表示，該組織今年以來已經認證了數百家中國公司為委員會的會員，這是多年來最快的速度。