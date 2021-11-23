中國公安部國際合作局副局長胡彬郴競逐國際刑警組織（Interpol）執委，引起澳洲國會議員關注，擔心國際刑警組織可能淪為中國打壓人權的工具。有澳洲參議員呼籲支持台灣加入國際刑警組織。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，澳洲6名國會議員要求，澳洲政府應該反對胡彬郴擔任國際刑警組織執委。澳洲執政自由黨參議員、前澳洲國際發展暨太平洋部部長菲拉凡蒂-威爾斯（Concetta Fierravanti-Wells）表示，為了反制中國試圖操縱國際刑警組織，支持台灣加入這個組織。

菲拉凡蒂-威爾斯指出，台灣是一個民主國家；她不單是支持台灣加入世界衛生組織（WHO），更認為現在是時候擱下一個中國政策，應該要承認台灣，因此「當然支持」台灣加入國際刑警組織。

報導提到，台灣警政署刑事警察局局長黃嘉祿表示，在打擊全球網路犯罪的議題上，台灣可以扮演重要角色；網路犯罪如病毒一樣無國界，全球合作才能有效打擊犯罪，各界應支持台灣參與國際刑警組織大會。

針對胡彬郴競逐國際刑警組織執委一事，已有50名來自20國的國會議員參與「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）於15日公布的聯署聲明，要求各國政府阻止胡彬郴擔任國際刑警組織執委。其中參與聯署包括菲拉凡蒂-威爾斯在內共6位澳洲國會議員。

菲拉凡蒂-威爾斯向ABC指出，澳洲「當然不應該支持」胡彬郴競逐國際刑警組織執委。

菲拉凡蒂-威爾斯提到，中國政府曾經屢次濫用國際刑警組織的紅色通輯令，以迫害流亡海外異議人士；中國並有滲透並操縱國際刑警組織執委的紀錄。

另一位參與聯署的澳洲國會議員，亦是IPAC共同主席、澳洲工黨參議員季欽（Kimberley Kitching）接受ABC訪問時指出：「有多名中國官員，過去曾經表現出有意為了政治目的而利用國際刑警組織的紅色通輯令。」她認為，胡彬郴並不適合擔任國際刑警組織執委。

IPAC聯署聲明提到，擔心若胡彬郴當選成為國際刑警組織執委，中國將利用這個組織對付世界各地的台灣人、維吾爾族人、藏人，香港抗爭者，以及中國異議人士。

國際刑警組織將於23日至25日在土耳其伊斯坦堡舉行大會，期間將舉行閉門會議，以決定這個組織新一屆執行委員會成員。

雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）及墨爾本世紀報（The Age）15日刊登報導指出，國際刑警組織執委會將選出2名來自亞洲區執委；目前共有3名候選人，胡彬郴是其中一位，另外2人分別來自新加坡和印度。