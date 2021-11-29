索羅門群島爆發反政府暴動，首都荷尼阿拉部分地區被夷為平地之後，斐濟總理巴依尼馬拉馬今天表示，將派出50人部隊，增援澳洲領導的維和部隊。

斐濟這支部隊加入後，維和部隊人數將增至大約200人。這支部隊由軍警組成，多為澳洲人，但還包括至少34人來自巴布亞紐幾內亞。

斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）今天發推文說：「出於對索羅門群島太平洋兄弟姊妹安全與福祉的擔心，斐濟一支50人部隊明天會派遣到荷尼阿拉增援澳洲部隊，協助維持和平與安全。」

索羅門群島上週爆發危機，荷尼阿拉連3天出現致命暴動，部分是因為貧窮、飢餓和失望而引發。

暴亂至少奪走3條人命，暴徒試圖對總理的私人住宅以及國會縱火，之後遭員警施放催淚瓦斯與警告彈驅離。

荷尼阿拉市區內的中國城多處遭暴徒縱火大肆破壞，斐濟部署這支部隊之際，荷尼阿拉居民仍在清理受創的家園。