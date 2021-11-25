Whilst China town in flame, Ranadi East side also looted and few buildings in flame including the Bank of South Pacific(BSP) bank.



A footage by Suna Sunia pic.twitter.com/zlApweAIas — The Solomon Islands Herald (@IslandsHerald) November 25, 2021

索羅門群島近期因中央政府親陸而民眾挺台，於首都爆發激烈反政府示威，當地唐人街也遭殃；「半島電視台」（Al Jazeera）25日報導，在索羅門中央政府的請求下，澳洲已確認將出兵協助當地維持秩序。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）25日宣布，在索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的正式請求下，澳洲將向當地部署超過70名安全人員，以「維持安全與穩定」；其中23名澳洲聯邦警察會立即出發，另外約50名澳軍官兵則將在數天內抵達，預計於當地停留約數個星期。

索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）近期爆發激烈反政府示威，民眾要求蘇嘉瓦瑞下台，並在國會前與警方發生衝突，即使政府宣布宵禁也幾乎無人理會；至今已有超過10棟建築物被燒毀，全市多個區域面臨停電，當地唐人街也遭到波及，因為中國大陸企業被當作目標。

「半島電視台」指出，許多示威民眾來自該國人口最稠密的馬萊塔省（Malaita），該省長期與台灣關係良好，故在索羅門政府2019年決定改與中國大陸建交後十分不滿，中央與地方的關係愈來愈惡劣。

馬萊塔省省長蘇達尼（Daniel Suidani）25日痛批，在蘇嘉瓦瑞擔任總理的20年來，所羅門民眾的環境不斷惡化，政府卻將當地資源拱手讓給外國人；反對黨領袖瓦爾（Matthew Wale）也呼籲蘇嘉瓦瑞下台，因為其一系列有爭議的決定，已對民眾的憤怒「火上加油」。蘇達尼的資深顧問塔利夫魯（Celsus Talifulu）則指出，澳洲不該和蘇嘉瓦瑞站在一起，而是應「與當地人民同在」。