波羅地海3國國會友台小組成員及議員訪問團，今日拜會行政院長蘇貞昌。蘇貞昌表示，波羅的海人民曾為表不具威權，追求自由民主，而串起600公里的波羅的海海之路，台灣在2004年也曾從台灣頭串到台灣尾，達到228百萬牽手護台灣，這就是相同價值的追求。

波羅的海3國今日出席貴賓，包括立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）、副主席馬提奧（Marius Matijošaitis）、拉脫維亞國會友台小組主席福燦（Jānis Vucāns）、副主席拉科夫斯基（Ainars Latkovskis）、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森（Jüri Jaanson）、成員米林（Madis Milling），以及立陶宛國會議員蓋浦西斯（Vytautas Gapšys）、莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）、沙維克（Lukas Savickas）、米盧蒂（Rūta Miliūtė）。

蘇貞昌指出，這次疫情，台灣在2019年12月31日就針對新冠肺炎做班機登機檢疫，而台灣過去防疫非常成功，當全世界受到衝擊時，台灣都是零確診。

蘇貞昌說，台灣願意把經驗分享給全世界，但卻因為中國打壓，導致台灣被排除在國際組織之外，但要感謝各國議員，用了各種方式，在國際場合為台灣發聲。

蘇貞昌致贈給貴賓們每人一幅近悅遠來（黑面琵鷺立體陶瓷畫）並表示，立陶宛在台灣需要疫苗時，先宣布給2萬劑，後來又給到26萬劑，這讓台灣備感溫暖，台灣也表達對立陶宛關心，也在短時間內買了很多立陶宛的產品，比方說巧克力。