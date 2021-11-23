第二屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）23日登場，從台灣時間上午7時開始，近5小時的對談、氣氛相當融洽。外交部表示，這次議題主要聚焦在四大議題，包括供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、以及科學與技術等四大議題深入交換意見。

雙方分別由我國經濟部長王美花、科技部長吳政忠及美國國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）主談。我方參與的部會官員包括經濟部政務次長陳正祺、國家發展委員會副主委施克和、國家通訊傳播委員會委員孫雅麗、外交部常務次長俞大㵢等。會議成果豐碩，台美雙方均期待明年持續召開EPPD會議。

本次會議主要就供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、以及科學與技術等四大議題深入交換意見。外交部表示，樂見台美在此對話架構下討論雙方共同關切的重大經濟戰略議題，並將與相關部會持續協作，延續台美「經濟繁榮夥伴對話」動能，促進強健之雙邊經濟合作夥伴關係。