香港美女陳法拉頂著2005年國際華裔小姐亞軍進入演藝圈，同時，陳法拉還是學霸一枚，是集美貌與智慧於一身的代表，而陳法拉近期接連改變風格，她剪掉招牌長瀏海、改頂妹妹頭後，陳法拉昨（16日）則罕見展現性感，她豪開中門洩美胸，好身材相當吸睛。

39歲陳法拉雖然有C級好身材，不過走知性、氣質路線的她，平時都包緊緊，而陳法拉近日則罕見大解放，照片中，陳法拉身穿灰色西裝，不過她背心裡面什麼都沒穿，直接真空上陣、辣開中門，陳法拉美胸和白嫩肌膚若隱若現，而她大秀W形美胸，也讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛直呼性感又好看。

陳法拉身材纖細又俏麗，舉手投足散發滿滿女人味，完全看不出是一個孩子的媽，同時，陳法拉也積極發展演藝事業，她日前則以電影《尚氣與十環幫傳奇》再攀演藝事業高峰，連帶也讓陳法拉IG粉絲人數狂飆，目前將衝破百萬粉絲，人氣很夯。

其實，陳法拉兼具美麗與智慧，她除了是2005年國際華裔小姐亞軍，同時，陳法拉還是學霸一枚，陳法拉不僅以高中全校前十名成績畢業，並進入美國艾文理大學主修市場行銷和國際商務，成功取得學位，而陳法拉在2014年時則在紐約著名學府茱莉亞學院修讀4年制戲劇碩士課程，成為全職學生專心讀書，陳法拉內外兼具，更是公認的學霸女神代表。