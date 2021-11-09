網紅鄧佳華近來動作頻頻，先是宣布加入直播主連千毅的直播工作，接著又高調向親子台成員「香草姐姐」宜軒告白卻碰壁，還揚言要電視台找宜軒懇談，似乎不追到女方不罷休，而媒體也時常報導。見此，律師呂秋遠語重心長表示，鄧佳華雖然目前不算犯法，但若未來跟蹤騷擾防治法通過，嚴重可處三年以下有期徒刑，而大家看這類新聞可能覺得有趣，若發生在自己身上不見得就是趣聞，而是可怕的現實。

呂秋遠今(9日)凌晨發文分享最近見鄧佳華新聞有感，其中鄧佳華還放話揚言去電視台自焚，只求能和女生對話，「希望對方能把我當朋友看待、希望我能再跟她見到一面，就算是默默的在旁看著她，我的心至少能得到安撫」。讓呂秋遠表示若跟蹤騷擾防治法之後能在立法院通過，這樣的行為就能聲請保護令，甚至可以預防性羈押，若違反保護令可判三年以下有期徒刑，因此這種行為並不有趣，反而非常嚴重。

呂秋遠發文。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

呂秋遠進一步說，能有欣賞的人是好事情，但若用對方不喜歡的方式追求，以為窮追猛打就能得到好結果，「嘿，沒有『癡情感動天』這種事，好嗎？這種行為『在未來』，就是犯法的」，而呂秋遠強調的「在未來」便意指目前還沒立法，因此鄧佳華現在還不算犯法，「所以，立法委員們，醒醒好嗎？平均一年有將近一萬件的這種跟蹤、騷擾行為，對於被害人而言，卻無計可施」。

呂秋遠呼籲立法委員盡快通過跟蹤騷擾防治法。（圖／中時資料照片）

最後，見鄧佳華的新聞最近常登上版面，呂秋遠不忘呼籲讀者可能覺得有趣、炒作，「當這些事情發生在我們身上，那就不會只是趣聞，而是一件可怕的現實了」，提醒應該將心比心。網友回應：「他其實就是病人，希望他的家人可以善盡家庭責任」、「這種行為真的讓女方非常害怕跟反感，拜託一些男生醒醒好嗎」、「這位網紅行為舉止真的讓人感到很無言」、「我是社工師，我支持跟騷法儘速三讀，我不希望我的朋友或同行繼續被已經結束交往或是公務往來的對象（包含服務對象、家暴相對人）跟蹤騷擾，卻沒有法源依據保護自己的人身安全跟私生活，一輩子都要活在恐懼」。