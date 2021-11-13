百佳食品發起集氣。（摘自百佳食品臉書）

百桂南陽人文景觀餐廳在臉書澄清是景觀餐廳，和百桂食品沒有關係。（百桂南陽人文景觀餐廳臉書）

宋姓男大生與瑪莎拉蒂富少張敦量發生擦撞，竟被爆打到顱內出血昏迷，「惡少養成」讓人看不下去，抵制百桂食品的浪潮越燒越大，網友酸「百桂、百跪，跪一百次也沒用」，外縣市同名餐廳也被波及，緊急澄清，百佳食品也被錯把馮京當馬京，發公告希望民眾看清楚，不要亂出征。

百桂食品除了自行暫停門市營業外，彰化縣政府稽查發現倉庫和包裝倉位於都市計畫內的農業用地，地目不符，屬於違建，已勒令停工，稽查結果呈報建設處，違建將列管，依法建築法規可以拆除。

宋姓大學生，12日上午恢復意識，叫名字已會點頭回應，醫院13日上午拔管，說出第一句話是「舒服多了」，社會各界同感欣慰，還是繼續集氣，一定要完全康復。相對，社會對於暴行還是很憤怒，譴責聲量不減。

這次延燒行動，百佳食品，因為名子形似，衝高人氣，除了緊急公告，指出有網友把「百桂」食品看成「百佳」食品而亂出征，搞的百佳食品不勝其擾，只好發公告聲明，希望網友看清楚，不要亂罵。

百佳食品也在臉書發起集氣，「大家一起為宋姓弟弟加油打氣！各位全台灣的人民包括粉絲媒體辛苦了！為他祈禱，祝他早日康復！」「然後稍早有跟宋姓弟弟的媽媽聯絡，有跟阿姨說要盡一些微薄之力，但阿姨目前只希望弟弟能早日康復，並且把當務之急的事情先處理妥當，當把事件處理完之後再做討論，百佳食品一定會盡力回饋大眾，做好社會責任」。

連遠在桃園平鎮的百桂南陽人文景觀餐廳也緊急在臉書澄清，「我們是一家景觀餐廳，我們在桃園平鎮，我們沒有任何的關係企業，我們叫（百桂南陽餐飲）有限公司，跟最近有點紅的（百桂食品）沒有關係」，網友也紛紛回覆，還好有澄清，差點退訂了。