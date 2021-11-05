一流名莊二軍酒款與一軍透過相同釀製過程與釀酒師監督，可以說是超高CP值（家樂福提供）

近幾年家樂福時常被酒友戲稱是「被量眅店耽誤的酒商」，原因無它，光是一年一檔的葡萄酒展就足夠讓酒迷徹夜瘋搬，光是全方位需求一網打盡，加上價格划算低簾，就讓不少人把自己來年要喝的酒一次買足，加上驚人的折扣促銷，荷包也不心痛。

小資入門一定要嘗試的還有買二送一的酒款，達人直呼必買不可（家樂福提供）

知名紅酒專欄作家安東（Anton）於家樂福酒展表示，有很多精彩酒款都害他一度覺得標錯了價格（家樂福提供）

而今年酒展品項超多，從過去新、舊世界繼續發展到完整系列，只要是酒迷不會不曉得法國酒最重要的「風土」（Terrior），意即不同年份生產的葡萄會因雨量、氣候不同，影響最後裝瓶時的風味。今年則是將各產區分類，並引進少許具有陳年實力的酒款，讓民眾挑酒時也能有「撿到寶」的感覺。另外除了叫好叫座的列級酒莊的二軍、三軍作品外，今年也是連鎖通路首度引進素食酒款，標榜從種植到發酵製成完全不使用動物性成份，也是賣點之一。而今年的酒展開展前邀請張治（Ｔ大）、徐培芬（Vivian）、小資男女的紅酒筆記本、林澧竣（Eric）、安東（Anton）、吳祥毓（GAMA）、盧彥廷（Vincent）等七位達人為大家提前試飲超過百種品項，每款酒款都有詳細的taste note可供民眾參考，如果覺得酒標高冷真心看不懂，參考達人們的風味筆記或許可以抓出自己喜好的風格。家樂福酒展期間為11月５日至12月5日，限定店亦舉辦微醺之夜，邀請達人店內分享私房酒單。詳細活動內容請上家樂福官方網站。

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家樂福「零死角」酒展邀請達人推薦酒單，讓大家樂飲不採雷。左起GAMA吳祥毓、Vincent盧（家樂福提供）

家樂福這次引進許多小容量酒款，只要97至210元的超親民價格，讓大家無痛嘗鮮（家樂福提供）

家樂福這次為連鎖通路獨家引進四款素食葡萄酒，首賣推出第二件五折的優惠（家樂福提供）