衛福部長陳時中近日未戴口罩張口高歌、喝酒的影片流出，還被爆出在室內抽煙，雖然衛福部昨表示，影片時間為去年6月15日，當時陳時中臨時前往餐會，唱了2首歌就離開了。國民黨台北市議員游淑慧質疑，其實陳部長還是違反了自己的防疫規定。

游淑慧指出，即使影片時間是去6月15日起，但早在同年6月7日，衛福部就規定餐廳每桌至多 8人，同時要採取下列至少1項措施，如座位隔板區隔、餐點加蓋、公筷母匙、專人分菜及個人餐。但影片中顯然部長毫無所謂。

游淑慧批評，影片中光是出現的人就超過8個，更別說上述幾項規範都沒做到。她質疑，陳時中是公務員、官員，和企業界飲酒作樂、接受招待，現場更疑似有女陪侍，到底有沒有違反公務員廉政倫理規範，這不是簡單一句朋友邀約就能解釋。

游淑慧諷刺，喜歡用政風調查別人的陳時中，這次要不要啟動政風調查，且衛福部重要官員陸續被爆出「都是時間管理大師」，感覺應該內鬥很嚴重 。她說，她很好奇接下來，還有無Part2影片「極樂阿中、慾望必勝，勞逸結合，才幹過人」。

游淑慧說，依公務員服務法18條，公務員不得利用視察、調查等機會，接受地方官民之招待或餽贈；「公務員廉政倫理規範」第7點，公務員不得參加與其職務有利害關係者之飲宴應酬。

游淑慧指出，公務員受邀之飲宴應酬，雖與其無職務上利害關係，而與其身分、職務顯不相宜者，仍應避免。如邀宴者係黑道大哥、股市作手或邀宴地點係有女陪侍之場合等，均與公務員之身分、職務顯不相宜。

游淑慧指出，部長最好誠實點，這段影片中的部長，看起來超嗨、也有點醉，只到半個小時就能這樣「極速嗨」，實在才幹過人。

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