台中近來「棒球隊」橫行，治安事件頻傳，為防止高雄「棒球隊」出沒，高雄市警察局長黃明昭今（17）日強調，若涉及到暴力或砸店、砸車、聚眾鬥毆案件，警方一定會嚴格執法。市長陳其邁也撂狠話，對於任何形式犯罪行為，都會從重從嚴徹查。

黃明昭指出，昨天是防疫開放特種營業的第一天，市長特別指示警察局要加強相關臨檢、防止滋事，或違反防疫規定，昨天實施特種營業場所臨檢及路檢取締酒駕，有查獲吸食毒品兩件、兩人，尋獲到1名失蹤人口，違反防疫規定有2人，酒駕有3人。

黃明昭表示，警方對業者宣導要善盡社會責任，包括一定要勸阻喝酒的客人不得酒駕，而要找代駕或代叫計程車，如果不從的話，請趕快打給警察，警察會到場來處理。

黃明昭說，警方也要求業者一定要針對酒客行為多加留意，如果在口角或者預備姿勢的時候，要立即要勸阻，若有業者員工涉入，絕對會對這家業者嚴厲處罰，另有鑑於國外Delta病毒疫情又慢慢回溫，因應台商、國人返台，警方會結合衛生局加強宣導防疫規定，呼籲業者要嚴格執行。

黃明昭重申，如果涉及到暴力或者砸店、砸車、其他聚眾鬥毆案件，警方一定會嚴格執法，甚至溯源到其背景及原因。陳其邁也強調，對於任何形式犯罪行為，都會從重從嚴徹查。

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