遠傳5日宣布，6日起於遠傳全台門市及網路門市陸續開賣全新iPad和iPad mini 2021、WiFi版及WiFi +行動網路版，遠傳並針對不同族群的果粉推出五大項貼心有感優惠。

搭配絕配平板方案或心5G超夯方案，月租1399元，即可用0元把最新iPad 2021 (Wi-Fi版) 64GB帶回家。申辦絕配平板方案699以上資費可再享遠傳friDay購物金、Apple Pencil五折加購價等五大獨家優惠，帶iPad來遠傳舊換新，最高可現折18000元。

迎接Apple 2021年產品線壓軸登場的最新iPad與iPad mini 2021，遠傳推出五大優惠回饋果粉，11月6日至12月31日搭配指定方案iPad新機0元起，再贈遠傳friDay 2000元購物金，還能以五折加價購帶回原廠Apple Pencil，是學生做筆記首選。

另外，搭配遠銀、台新、玉山、中信、國泰世華等9間銀行指定信用卡，專案價再折1000元。喜愛追劇的用戶還可暢享遠傳friDay影音免費看3個月，購買iPad mini 註冊再送My Card會員遊戲點數3000點，遊戲玩家最有感。遠傳電信強調，搶先入手新一代iPad 2021與iPad mini 2021，不論是追劇族、在意CP值的小資族、學生或遊戲玩家，在遠傳申辦iPad和iPad mini，都可享有最到位的優惠。

新一代iPad採用A13仿生晶片，處理效能較前代提升20%，且擁有10.2吋大螢幕與前鏡頭1200萬畫素以及支援iOS15作業系統基本功能面面俱到，適合全家大小及小資首購族，不論是追劇或視訊學習都很適合，學生加購Apple Pencil，更是上課筆記的好幫手。

iPad mini 2021採用 A15 仿生晶片，CPU效能提升40%、GPU提升80%，採用6核心CPU、5核心繪圖處理以及16核心神經網路引擎，效能直逼iPhone 13 Pro ，並支援遠傳世界第一5G網速，能夠應付一般操作、娛樂遊戲使用，其最大特色在於螢幕巧小，可隨身攜帶和放入包包或口袋內，是目前 iPad 系列中擁有小尺寸、強大性能的機型，有新一代手遊神器稱號，適合有高速飆網需求的手遊愛好者。