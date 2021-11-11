金門陳姓女子網購兒童滑板車，小心再小心，但最後仍遭騙1000元訂金。圖為與賣家的對話之一。（警方提供）

金門陳姓女子網購兒童滑板車，小心再小心，但最後仍遭騙1000元訂金。圖為與賣家的對話之二。（警方提供）

金門陳姓女子網購兒童滑板車，小心再小心，但最後仍遭騙1000元訂金。圖為與賣家的對話之三。（警方提供）

金門陳姓女子網購兒童滑板車，儘管已經小心再小心，但仍被騙走訂金1000元。警方提醒，民眾網路購物應盡量使用公開交易平臺、慎選信譽優良賣家，以免遭到詐騙。

住在金湖鎮的陳女在上個月28日於臉書「金門全新二手婦嬰用品交流群組」發現自稱莊○輝者販售兒童滑板車，隨即私訊對方談妥以2500元價格購買2台。

陳小姐擔心碰到詐騙集團，要求先到場看貨，對方卻說商品在花蓮，讓她也只能打消念頭。後來，陳女又要求貨到付款，賣家也回覆可以，但要先付1000元訂金，餘款1500元可等收到貨再付款。

陳女付了1000元訂金後，本月5日收到包裹，發現包裹長度只有20幾公分，根本不是滑板車尺寸，當場拒領包裹及支付尾款。事後聯繫賣家也沒回應，瀏覽賣家臉書資訊，發現該帳號遭到盜用，根本不是賣家本人，才驚覺被騙，只得至金湖分局報案。

警方提醒，詐騙歹徒利用臉書社群認證機制不足及事後追查不易特性，以低於市價行情兜售物品，伺機詐騙民眾，類似案件層出不窮，千萬要小心才是。